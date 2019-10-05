Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaşYol haritası yeni yönetimle
05.10.2019 - 08:00 |

Yol haritası yeni yönetimle

Abdullah Avcı, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası seçilecek olan yeni yönetim ile görüşerek yol haritasını çizecek.

Yol haritası yeni yönetimle

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası seçilecek olan yeni yönetim ile görüşerek yol haritasını çizecek.
Seçim sürecine girildiği için geleceğiyle ilgili kimseyle görüşemeyen Avcı, gelecek yeni başkanla bu durumu konuşacak. Normalde istifaya soğuk bakan, pes etmek yerine mücadele etmeyi seven Abdullah Hoca, yeni yönetime de Beşiktaş ile yola devam etmek istediğini söyleyecek.

Bayern Munih'in müthiş takım oyunu adeta baş döndürdü!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Neden oynamıyorsunuz?’

‘Neden oynamıyorsunuz?’

‘Bizimle konuşmadı bile’

‘Bizimle konuşmadı bile’

‘Her şey ters gidiyor’

‘Her şey ters gidiyor’

Ankara’ya gittiler

Ankara’ya gittiler

Sıradaki Haber