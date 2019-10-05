Yol haritası yeni yönetimle

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası seçilecek olan yeni yönetim ile görüşerek yol haritasını çizecek.

Seçim sürecine girildiği için geleceğiyle ilgili kimseyle görüşemeyen Avcı, gelecek yeni başkanla bu durumu konuşacak. Normalde istifaya soğuk bakan, pes etmek yerine mücadele etmeyi seven Abdullah Hoca, yeni yönetime de Beşiktaş ile yola devam etmek istediğini söyleyecek.