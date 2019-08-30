Yolumuz açık olsun

UEFA Avrupa Ligi’nde 2019-2020 sezonunda gruplar belli oluyor. Monaco’da TSİ 14.00’da yapılacak kuraya Türkiye’den Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir katılacak.



Temsilcilerimizden Beşiktaş, birinci torbadan kuraya giriyor. Medipol Başakşehir üçüncü torbadan katılırken, Trabzonspor ise dördüncü torbada bulunuyor. 48 takımın katılacağı gruplarda 4 torba yer alacak. Her torbada 12 takım yer alıyor. Birinci torbada Arsenal, Manchester United, Sevilla, Porto, Roma, Dinamo Kiev, Lazio, Wolfsburg, CSKA Moskova, PSV ve Sporting gibi önemli rakipler yer alıyor. Polonya’da Gdansk şehrinde yapılacak final mücadelesinin ilk yolculuğu da böylelikle başlamış olacak.

Temsilcilerimiz grup aşamasını geçmeleri halinde son 32 turuna kalacak. Beşiktaş, ligi 3. bitirdiği için direkt gruplara adını yazdırırken, Medipol Başakşehir de Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda elenmesi sonrası bu aşamaya geldi.

Trabzonspor da 3. ön eleme turuyla başladığı yolculuğunda önce Çekya’dan Sparta Prag ardından da Yunanistan’dan AEK takımlarını eledi ve gruplara kaldı.

1. TORBA

Sevilla (İsp)

Arsenal (İng)

Porto (Por)

Roma (İta)

M.United (İng)

D.Kiev (Ukr)

BEŞİKTAŞ (TÜRK)

Basel (İsv)

Sporting (Por)

CSKA (Rus)

Wolfsburg (Alm)

Lazio (İta)

2. TORBA

PSV (Hol)

Krasnodar (Rus)

Celtic (İsk)

Kopenhag (Dan)

Braga (Por)

Gent (Bel)

M’Gladbach (Alm)

Y.Boys (İsvçr)

Astana (Kaz)

Ludogorets (Bul)

APOEL (Gkb)

Frankfurt (Alm)

3. TORBA

S.Etienne (Fra)

Karabağ (Aze)

Feyenoord(Hol)

Getafe (İsp)

Espanyol (İsp)

Malmö (İsv)

Partizan (Srb)

S.Liege (Bel)

Wolves (İng)

Rennes (Fra)

Rosenborg (Nor)

BAŞAKŞEHİR (TÜRK)

4. TORBA

AZ (Hol)

Vitoria (Por)

TRABZONSPOR (TÜRK)

Olexandriya (Ukr)

Dudelange (Lük)

LASK (Aust)

Wolfsberg (Aust)

S.Bratislava (Svk)

Lugano (İsvç)

Rangers (İsk)

Cluj (Rom)

Ferencvaros (Mac)