17.10.2019 - 08:00 |
Yorgun savaşçı Vedat
Fenerbahçe’nin golcü futbolcusu Vedat Muriç’in hem lig hem de milli takımda alternatifsiz olması, başarılı golcünün yorulmasına neden oldu.
Sarı-lacivertli forma altında bu sezon 7 maça çıkan futbolcu, karşılaşmaların tamamında ilk 11’deydi. 10 Ekim’de Cebelitarık ile oynanan hazırlık müsabakasında dinlendirilen ve kadroya alınmayan Vedat, EURO 2020 elemeleri çerçevesinde çıktığı 6 maçta da ilk 11’de yer aldı ve 4 gol kaydetmeyi başardı.
Fenerbahçeli teknik heyet, bu temponun futbolcuyu olumsuz etkilemesinden çekiniyor. Kendisine çok iyi baksa da en ufak bir ağrıda dinlenmesi isteniyor, antrenmanlarda riske edilmiyor.