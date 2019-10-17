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HaberlerFenerbahçeYorgun savaşçı Vedat
17.10.2019 - 08:00 |

Yorgun savaşçı Vedat

Fenerbahçe’nin golcü futbolcusu Vedat Muriç’in hem lig hem de milli takımda alternatifsiz olması, başarılı golcünün yorulmasına neden oldu.

Yorgun savaşçı Vedat

Sarı-lacivertli forma altında bu sezon 7 maça çıkan futbolcu, karşılaşmaların tamamında ilk 11’deydi. 10 Ekim’de Cebelitarık ile oynanan hazırlık müsabakasında dinlendirilen ve kadroya alınmayan Vedat, EURO 2020 elemeleri çerçevesinde çıktığı 6 maçta da ilk 11’de yer aldı ve 4 gol kaydetmeyi başardı.

Fenerbahçeli teknik heyet, bu temponun futbolcuyu olumsuz etkilemesinden çekiniyor. Kendisine çok iyi baksa da en ufak bir ağrıda dinlenmesi isteniyor, antrenmanlarda riske edilmiyor.

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