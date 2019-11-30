Yorgunluk kaygısı

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki Getafe maçında yedek ve genç futbolculara şans vermesi sarı-kırmızılılarda endişe yarattı.



Karadeniz ekibinin fiziksel olarak yıpranmadığı, Galatasaray’ın ise eksikler yüzünden sınırlı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kaldığı, bunun da fiziksel olarak takımı olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Sarı-kırmızılı yöneticiler Trabzonspor’un yorulmadan karşılarına çıkacağını buna karşın kendi takımlarının fiziksel olarak zor bir maçtan çıktıklarını ve en büyük handikapları olacağının altını çizdiler.