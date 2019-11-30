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30.11.2019 - 08:00 |

Yorgunluk kaygısı

Trabzonspor’un Getafe maçında yedek ve genç futbolculara şans vermesi sarı-kırmızılılarda endişe yarattı.

Yorgunluk kaygısı

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki Getafe maçında yedek ve genç futbolculara şans vermesi sarı-kırmızılılarda endişe yarattı.

Karadeniz ekibinin fiziksel olarak yıpranmadığı, Galatasaray’ın ise eksikler yüzünden sınırlı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kaldığı, bunun da fiziksel olarak takımı olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Sarı-kırmızılı yöneticiler Trabzonspor’un yorulmadan karşılarına çıkacağını buna karşın kendi takımlarının fiziksel olarak zor bir maçtan çıktıklarını ve en büyük handikapları olacağının altını çizdiler.

Yorgunluk kaygısı

 

Muhabir Saati - Serdar Sarıdağ
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