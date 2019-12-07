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07.12.2019 - 08:31 |

Younes Belhanda'ya 10 milyon Euro

Devre arasında Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Younes Belhanda ile ilgili ülkesinden flaş bir transfer haberi geldi.

Belhanda bu sezon başından beri gösterdiği performansıyla eleştiri oklarını üzerine topladı. Faslı yıldızın devre arasında takımdan ayrılması gündemde. Belhanda için ülke basınından ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Fas'ta yayın yapan Lions de L'Atlas sitesinde yer alan habere göre Belhanda, ocak ayında Suudi Arabistan'a tranfser olacak. Haberde Belhanda ile Al Nasr ve Al Ittihad'ın yakından ilgilendiği ve Galatasaray'ın bu transerden 10 milyon Euro'ya yakın bir gelir beklediği belirtildi. 

Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıkan Belhanda 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Younes Belhandaya 10 milyon Euro

Younes Belhandaya 10 milyon Euro

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