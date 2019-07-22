Youtube derbisi!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında sosyal medyada büyük çekişme yaşanıyor.

Sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç'un çok önem verdiği Youtube platformunda abone sayısı dün itibariyle 1 milyona ulaştı. Bunun üzerine sarı-kırmızılılar da abone sayısını yükseltip 1 milyon sınırını aştı. Cim Bom bunu "Hedef 1.5 milyon Aslan" diye duyururken, iki kulüp arasında amansız bir abone yarışı sürüyor.