22.07.2019 - 08:23
Youtube derbisi!
Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Youtube derbisi yaşanıyor..
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında sosyal medyada büyük çekişme yaşanıyor.
Sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç'un çok önem verdiği Youtube platformunda abone sayısı dün itibariyle 1 milyona ulaştı. Bunun üzerine sarı-kırmızılılar da abone sayısını yükseltip 1 milyon sınırını aştı. Cim Bom bunu "Hedef 1.5 milyon Aslan" diye duyururken, iki kulüp arasında amansız bir abone yarışı sürüyor.