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YeÅŸil-siyahlÄ± ekip, ligin 4. haftasÄ±nda sahalarÄ±nda oynayacaklarÄ± Konyaspor maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r YÃ¼cel Ä°ldiz yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen idmanda futbolcular taktik Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±.

Ä°ldiz, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Anadolu takÄ±mlarÄ±nÄ±n, hesabÄ±nÄ± kitabÄ±nÄ± iyi yaparak transfer yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

SÃ¼per Lig'de 18 takÄ±mÄ±n birbiriyle kÄ±yasÄ±ya mÃ¼cadele ettiÄŸini anlatan Ä°ldiz, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"BÃ¼tÃ¼n takÄ±mlarÄ±mÄ±z deÄŸerli ve Ã§ok bÃ¼yÃ¼k lokomotifler var. Lige Ã§Ä±ktÄ±k ve kimse bizden bu neticeyi beklemiyordu. Bu yeterli deÄŸil Ã¼stÃ¼ne katarak gitmemiz lazÄ±m. En sondaki takÄ±m birinci sÄ±radaki ekibi yenebilir. Lige Ã§ok iyi konsantre olmak gerekiyor. Camialar sahaya sadece 11 kiÅŸiyle deÄŸil, tÃ¼m tÃ¼m kamuoyunun desteÄŸini arkasÄ±na alarak sahaya Ã§Ä±kmalÄ±, onu hissetmeli. TakÄ±m olarak bunu yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz."

Meslek hayatÄ± boyunca hakemlerle ilgili hiÃ§ konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ä°ldiz, maÃ§Ä±n ardÄ±ndan pozisyonlarÄ± analiz ederek hatalarÄ±nÄ± gÃ¶rmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

Transfer ettikleri oyuncularÄ±n takÄ±ma Ã§ok iyi uyum saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ä°ldiz, "Bir oyuncu daha alsak iyi olurdu ama arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hepsine gÃ¼veniyorum. Zaten oynanan mÃ¼sabakalarda gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z. Kadrodaki herhangi bir 11 Ã§Ä±kÄ±p bizi Ã§ok iyi temsil edebilir. SÃ¼per Lig kolay deÄŸil. Biz de savaÅŸmaya hazÄ±rÄ±z. Her zaman kazanmak iÃ§in Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. MÃ¼cadele gÃ¼cÃ¼ yÃ¼ksek, kazanma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± olan ve her zaman futbolun bir temaÅŸa spor olduÄŸunu herkese hissettiren bir takÄ±mÄ±z." diye konuÅŸtu.

TakÄ±mda 3 tane Ã§ok iyi kalecinin bulunduÄŸuna iÅŸaret eden Ä°ldiz, bunlardan Adam Stachowiak'Ä±n istikrarlÄ± bir performans sergilediÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

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