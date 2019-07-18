Yukatel Denizlispor, Altay'Ä± rahat geçti!
2019-2020 sezonu hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Afyonkarahisar'da sÃ¼rdÃ¼ren Yukatel Denizlispor, ilk hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda Altay'Ä± 3-1 yendi.Â
2019-2020 sezonu hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Afyonkarahisar'da sÃ¼rdÃ¼ren Yukatel Denizlispor, ilk hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda Altay'Ä± 3-1 yendi.Â
Zafer Stadyumu'nda oynanan hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±na Denizlispor, Stachowiak, Lopes, Sapunaru, OÄŸuz YÄ±lmaz, Keremcan AkyÃ¼z, Mbamba, Burak AltÄ±parmak, Mehmet AkyÃ¼z, Recep Niyaz, Burak Ã‡alÄ±k ve Rodallega 11'i ile baÅŸladÄ±.Â
Altay'Ä±n 8. dakikada Kappel'le bulduÄŸu gole karÅŸÄ±lÄ±k, Yukatel Denizlispor 15. dakikada Rodallega'nÄ±n golÃ¼yle 1-1 eÅŸitliÄŸi yakaladÄ±. MaÃ§ta hÃ¼cum organizasyonlarÄ±nÄ± artÄ±ran Denizlispor, 30. dakikada Burak Ã‡alÄ±k'Ä±n ayaÄŸÄ±ndan bulduÄŸu golle 2-1 Ã¶ne geÃ§ti ve ilk yarÄ± bu skorla sona erdi.Â
Ä°kinci yarÄ±da etkili oyununu sÃ¼rdÃ¼ren Yukatel Denizlispor, 71. dakikada Burak AltÄ±parmak'Ä±n attÄ±ÄŸÄ± golle Altay karÅŸÄ±sÄ±nda farkÄ± 2'ye Ã§Ä±kardÄ± ve maÃ§tan 3-1 galibiyetle ayrÄ±ldÄ±.
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