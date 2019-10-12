Yukatel Denizlispor - AltÄ±nordu: 3-1

Yukatel Denizlispor, hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda TFF 1. Lig ekiplerinden AltÄ±nordu'yu 3-1 yendi.Â

Denizli AtatÃ¼rk StadÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmaya Yukatel Denizlispor, Tolgahan Acar, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, OÄŸuz YÄ±lmaz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep Niyaz, Burak Ã‡alÄ±k, Barrow ve Mehmet AkyÃ¼z ilk 11'i ile baÅŸladÄ±.Â

AltÄ±nordu ise, Ali Emre Yanar, Ufuk Budak, Berkay SamancÄ±, Yusuf YalÃ§Ä±n Arslan, Kerim AlÄ±cÄ±, Sinan OsmanoÄŸlu, Okan Derici, Muhammed Mert, Fatih Aktay, Engin Bekdemir, AnÄ±l KoÃ§ ilk 11'i ile sahaya Ã§Ä±ktÄ±.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmada, Denizlispor'un gollerini 30, 45 1'de Burak Ã‡alÄ±k ve 52. dakikada Sedat ÅžahintÃ¼rk attÄ±. AltÄ±nordu'nun tek golÃ¼ ise 46. dakikada AnÄ±l KoÃ§'tan geldi.Â

Hafta baÅŸÄ±nda teknik direktÃ¶r YÃ¼cel Ä°ldiz ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran ve bugÃ¼n Mehmet Ã–zdilek ile sÃ¶zleÅŸme imzalayan Denizlispor'da takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda kulÃ¼p antrenÃ¶rÃ¼ Levent Kartop yer alÄ±rken, Ã–zdilek maÃ§Ä± protokol tribÃ¼nÃ¼nden kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Ali Ã‡etin ile birlikte takip etti.