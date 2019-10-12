Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerDenizlisporYukatel Denizlispor - AltÄ±nordu: 3-1
12.10.2019 - 22:58 | | AA

Yukatel Denizlispor - AltÄ±nordu: 3-1

Yukatel Denizlispor, hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda TFF 1. Lig ekiplerinden AltÄ±nordu'yu 3-1 yendi.Â

Yukatel Denizlispor - AltÄ±nordu: 3-1

Yukatel Denizlispor, hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda TFF 1. Lig ekiplerinden AltÄ±nordu'yu 3-1 yendi.Â 

Denizli AtatÃ¼rk StadÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmaya Yukatel Denizlispor, Tolgahan Acar, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, OÄŸuz YÄ±lmaz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep Niyaz, Burak Ã‡alÄ±k, Barrow ve Mehmet AkyÃ¼z ilk 11'i ile baÅŸladÄ±.Â 

AltÄ±nordu ise, Ali Emre Yanar, Ufuk Budak, Berkay SamancÄ±, Yusuf YalÃ§Ä±n Arslan, Kerim AlÄ±cÄ±, Sinan OsmanoÄŸlu, Okan Derici, Muhammed Mert, Fatih Aktay, Engin Bekdemir, AnÄ±l KoÃ§ ilk 11'i ile sahaya Ã§Ä±ktÄ±.Â 

KarÅŸÄ±laÅŸmada, Denizlispor'un gollerini 30, 45 1'de Burak Ã‡alÄ±k ve 52. dakikada Sedat ÅžahintÃ¼rk attÄ±. AltÄ±nordu'nun tek golÃ¼ ise 46. dakikada AnÄ±l KoÃ§'tan geldi.Â 

Hafta baÅŸÄ±nda teknik direktÃ¶r YÃ¼cel Ä°ldiz ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran ve bugÃ¼n Mehmet Ã–zdilek ile sÃ¶zleÅŸme imzalayan Denizlispor'da takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda kulÃ¼p antrenÃ¶rÃ¼ Levent Kartop yer alÄ±rken, Ã–zdilek maÃ§Ä± protokol tribÃ¼nÃ¼nden kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Ali Ã‡etin ile birlikte takip etti.

Cimnastikte Ä°brahim Çolak'tan altÄ±n madalya!
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA set vermedi!

EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA set vermedi!

Medipol BaÅŸakÅŸehir - BTC Turk Yeni Malatyaspor: 1-0

Medipol BaÅŸakÅŸehir - BTC Turk Yeni Malatyaspor: 1-0

Cimnastikte Ä°brahim Çolak'tan altÄ±n madalya!

Cimnastikte Ä°brahim Ã‡olak'tan altÄ±n madalya!

Alguacil: "Messi baÅŸÄ±mÄ± aÄŸrÄ±tÄ±r"

Alguacil: "Messi baÅŸÄ±mÄ± aÄŸrÄ±tÄ±r"

SÄ±radaki Haber