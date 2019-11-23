Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDenizlispor HaberleriYukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor (CANLI)
23.11.2019 - 15:00 |

Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor (CANLI)

Süper Lig'in 12. haftasında Denizlispor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor.

Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor (CANLI)

Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Yukatel Denizlispor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Saat 15.00'te Denizli Atatürk Stadı'nda başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. 

DENİZLİSPOR- ÇAYKUR RİZESPOR: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

İŞTE İLK 11'LER

DENİZLİSPOR: Stachowiak, Zeki Yavru, Sapunaru, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Isaac Sackey, Aissati, Olcay Şahan, Burak Çalık, Rodallega

RİZESPOR: Zafer, Attamah, Abarhoun, Melnjak, Talbi, Yan Sasse, Abdullah Durak, Diomande, Aminu Umar, Scepovic, Samudio

Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor (CANLI)

Denizlisporlu Rodallega'nın Trabzonspor günleri...

    Mourinho Tottenham'a ısınıyor!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor'un eski başkanlarından Bekir Suat Oyman anıldı

    Trabzonspor'un eski başkanlarından Bekir Suat Oyman anıldı

    Luiz Gustavo'dan Müslüm Gürses açıklaması! 'Saçlarımız...'

    Luiz Gustavo'dan Müslüm Gürses açıklaması! 'Saçlarımız...'

    Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

    Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

    Pınar Karşıyaka, Afyon deplasmanında

    Pınar Karşıyaka, Afyon deplasmanında

    Sıradaki Haber