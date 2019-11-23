23.11.2019 - 15:00 |
Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor (CANLI)
Süper Lig'in 12. haftasında Denizlispor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor.
Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Yukatel Denizlispor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Saat 15.00'te Denizli Atatürk Stadı'nda başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
DENİZLİSPOR- ÇAYKUR RİZESPOR: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)
İŞTE İLK 11'LER
DENİZLİSPOR: Stachowiak, Zeki Yavru, Sapunaru, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Isaac Sackey, Aissati, Olcay Şahan, Burak Çalık, Rodallega
RİZESPOR: Zafer, Attamah, Abarhoun, Melnjak, Talbi, Yan Sasse, Abdullah Durak, Diomande, Aminu Umar, Scepovic, Samudio
Denizlisporlu Rodallega'nın Trabzonspor günleri...