Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: 0-2

SÃ¼per Lig'de gÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda 11 puanlÄ± Yukatel Denizlispor, sezonun flaÅŸ ekibi Demir Grup Sivasspor'la karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.

Pozisyon aÃ§Ä±sÄ±ndan kÄ±sÄ±r geÃ§en ilk yarÄ±nÄ±n sonunda Sivasspor adÄ±na Hakan Arslan sahneye Ã§Ä±ktÄ± ve takÄ±mÄ±nÄ± Ã¶ne geÃ§irdi: 0-1

Ä°kinci yarÄ±da beraberlik golÃ¼ arayan Denizlispor'un savunmada verdiÄŸi boÅŸuklarÄ± deÄŸerlendirmeye Ã§alÄ±ÅŸan RÄ±za Ã‡alÄ±mbay'Ä±n Ã¶ÄŸrencileri farkÄ± ikiye Ã§Ä±karan golÃ¼ 90+1. dakikada Arouna Kone'nin ayaÄŸÄ±ndan buldu: 0-2

MÃ¼cadele bu sonuÃ§la sona erdi ve Sivasspor puanÄ±nÄ±n 18'e Ã§Ä±kararak maÃ§ fazlasÄ±yla 2. sÄ±raya yÃ¼kseldi. Denizlispor ise 10 maÃ§ sonunda 11 puanda kaldÄ±.

Zirve yarÄ±ÅŸÄ± kÄ±zÄ±ÅŸtÄ±

Alanyaspor'un evinde BaÅŸakÅŸehir ile 0-0 berabere kalmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan FenerbahÃ§e'ye Kayserispor maÃ§Ä±ndaki olasÄ± galibiyeti sonrasÄ± liderlik fÄ±rsatÄ± doÄŸmuÅŸtu. Denizlispor'u maÄŸlup eden Sivasspor da 18 puana yÃ¼kselerek maÃ§ fazlasÄ±yla 2. sÄ±raya yÃ¼kseldi ve yarÄ±ÅŸa bir nevi dahil oldu.

Deplasmanda KasÄ±mpaÅŸa ile karÅŸÄ±laÅŸacak 4. sÄ±radaki Yeni Malatyaspor ise rakibini maÄŸlup edip FenerbahÃ§e'nin 1 puan almasÄ± durumunda 10. hafta sonunda SÃ¼per Lig'de liderlik koltuÄŸuna oturacak.

Ä°stifa sesleri

Sivasspor'un 2. golÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Denizlispor taraftarlarÄ± BaÅŸkan Ali Ã‡etin ve yÃ¶netimini istifaya davet etti.

GOL! 41' Hakan Arslan, 90+1' Kone

Ä°LK 11'LER:

Denizlispor: Stachowiak, Lopes, OÄŸuz YÄ±lmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Zeki Yavru, Aissati, Olcay Åžahan, Barrow, Mehmet AkyÃ¼z

Sivasspor: Samassa, UÄŸur Ã‡iftÃ§i, Caner, Aaron, Marcelo, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Mert Hakan, Emre KÄ±lÄ±nÃ§, ErdoÄŸan YeÅŸilyurt, Yatabare

MaÃ§tan Dakikalar

29. dakikada Sivaspor serbest vuruÅŸ kazandÄ±. Topun baÅŸÄ±na geÃ§en Emre KÄ±lÄ±nÃ§'Ä±n ÅŸutunda top dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±.

41. dakikada sol kanattan ceza sahasÄ±na giren Yatabare'nin pasÄ±nda Mert Hakan'Ä±n vuruÅŸu kaleci Stackhowiak'tan dÃ¶ndÃ¼. DÃ¶nen topu Hakan Arslan aÄŸlara gÃ¶nderdi. 0-1

45. dakikada ceza sahasÄ± sol Ã§aprazdan Mert Hakan'Ä±n vuruÅŸunda top kaleyi bulmadÄ±.

54.Â dakikada Denizliyisporlu Zeki'nin kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta ceza alanÄ±nda Mustafa Yumlu'nun kafa vuruÅŸu Ã¼stten auta Ã§Ä±ktÄ±.

67. dakikada Sivasspor 2'nci gole yaklaÅŸtÄ±. SaÄŸ kanattan ceza sahasÄ±na giren Fernando'nun ÅŸutu Stackhowiak'tan dÃ¶ndÃ¼. Emre'nin tamamlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± top Ã¼st direkte patladÄ±.

85. dakikada Recep Niyaz'Ä±n serbest vuruÅŸtan ortasÄ±na OÄŸuz'un kafa vuruÅŸu dÄ±ÅŸarÄ±ya gitti.

90+1. dakikada Sivasspor'da Emre'nin ara pasÄ±yla saÄŸ Ã§aprazdan ceza sahasÄ±na giren Arouna Kone, sert bir ÅŸutla topu aÄŸlara gÃ¶nderdi: 0-2

KarÅŸÄ±laÅŸma 2-0 Demir Grup Sivasspor'un Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle sona erdi.

Stat: Denizli AtatÃ¼rk

Hakemler: Zorbay KÃ¼Ã§Ã¼k xx, Hakan YemiÅŸken xx, Ä°brahim Bozbey xx

Denizlispor: Stackhowiak xx, Lopes xx, Mustafa Yumlu xx, Murawski xx, Aissati xx, OÄŸuz YÄ±lmaz xx, Mehmet AkyÃ¼z xx, Zakarya Bergdich xx, Zeki Yavru xx, Olcay Åžahan xx, Barrow xx

Yedekler: Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Mbamba, Sacko, Sedat Åžahin TÃ¼rk, Recep Niyaz, Burak Ã‡alÄ±k, Emre SaÄŸlÄ±k, Keremcan AkyÃ¼z, Sackey

Teknik DirektÃ¶r: Mehmet Ã–zdilek

Sivasspor: Samassa xx, UÄŸur Ã‡iftÃ§i xx, Aaron xx, Mert YandaÅŸ xx, Yatabare xx, ErdoÄŸan YeÅŸilyurt xx, Fatih Aksoy xx, Hakan Arslan xx, Emre KÄ±lÄ±Ã§ xx, Marcelo xx, Caner OsmanpaÅŸa xx

Yedekler: Ali Vural, Muhammet Tuncer, Kone, Cofie, Papp, Fernando, Oliveria, Traore, Volkan Egri, Ziya Erdal

Teknik DirektÃ¶r: RÄ±za Ã‡alÄ±mbay

Gol: Hakan Arslan (dk. 41) (Sivasspor)

SarÄ± kartlar: Marcelo, (Sivasspor), Lopes (Denizlispor)

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