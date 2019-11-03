03.11.2019 - 13:47 |
Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor (CANLI)
SÃ¼per Lig'in 10. hafta mÃ¼sabakasÄ±nda Yukatel Denizlispor kendi sahasÄ±nda sezonun flaÅŸ ekibi Demir Grup Sivasspor'u aÄŸÄ±rlÄ±yor...
SÃ¼per Lig'de gÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda 11 puanlÄ± Yukatel Denizlispor, sezonun flaÅŸ ekibi 15 puanÄ± bulunan Demir Grup Sivasspor'la karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyor.
Denizli AtatÃ¼rk StadÄ±'nda saat 14.00'te baÅŸlayan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hakemi Zorbay KÃ¼Ã§Ã¼k...
Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: 0-1 (Ä°LK YARI SONA ERDÄ°)
GOL! 41' Hakan Arslan
Ä°LK 11'LER:
Denizlispor: Stachowiak, Lopes, OÄŸuz YÄ±lmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Zeki Yavru, Aissati, Olcay Åžahan, Barrow, Mehmet AkyÃ¼z
Sivasspor: Samassa, UÄŸur Ã‡iftÃ§i, Caner, Aaron, Marcelo, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Mert Hakan, Emre KÄ±lÄ±nÃ§, ErdoÄŸan YeÅŸilyurt, Yatabare
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