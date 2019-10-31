Yukatel Denizlispor - İçel İdmanyurdu: 4-1

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur mücadelesinde Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, Bölgesel Amatör Lig takımı İçel İdmanyurdunu 4-1 mağlup ederek 5'inci tura yükseldi. Yeşil-siyahlı ekip, Burak Çalık, Sacko, Mehmet Akyüz ve Recep Niyazın golleriyle turu geçti. Konuk ekibin tek golü ise Mustafanın ayağından geldi.

7'nci dakikada Denizlispor öne geçti. Recepin ara pasında ceza sahası içinde toplu buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Sackonun şutunda top filelerle buluştu: 1-0.

8'inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sedat yerden ortaladı. Topla buluşan Burak Çalıkın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

21'inci dakikada İçel İdmanyurdunda Uğurun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mustafanın 25 metreden sert şutunda fark 1e indi: 2-1.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

55'inci dakikada Burak Çalıkın sol kanattan ortasında Sedat gelişine vurdu top direkten döndü.

60'ıncı dakikada savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Burak Çalıkın şutunda kaleciden dönen topu Burak, Sackoya gönderdi. Sackonun şutunda üst direk gole izin vermedi.

73'üncü dakikada Burak Çalıkın pasında topla buluşan Mehmet Akyüz, ceza sahasına girerek kaleci Sertaçı avladı: 3-1.

90'ıncı dakikada gelişen Denizlispor atağında Recep, ceza sahası dışından sert bir sutla maçın skorunu belirledi: 4-1.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Alper Çetin (xx), Cem Özbay (xx), Hakan Karabalcık (xx)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Tolgahan (xx) - Emre (xx) (Dk. 90+2 Asım), Sapunaru (xxx), Kadir (xx) Kerem Can (xx) (Dk. 89 Murathan x), Burak Çalık (xxxx), Mbamba (xx), Sackey (x), Sedat (xxx) (Dk. 67 Mehmet Akyüz x), Recep (xxx), Sacko (xxx)

İÇEL İDMANYURDU: Sertaç (x) - Aslan (xx), Uğur (xx), Burak Ziyattin (x), Hurşit (xx), Ömer (xx), Süleyman (xx), Onur (x) (Dk 57 Mehmet Şükrü x), Mustafa (xxx), Mahmut (x) (Dk. 57 Fazlı x), Ebubekir (x) (Dk. 86 Ekrem x)

GOLLER: Dk. 7 Sacko, Dk. 8 Burak Çalık, Dk. 73 Mehmet Akyüz, Dk. 90 Recep (Denizlispor) - Dk. 21 Mustafa (İçel İdmanyurdu)

SARI KARTLAR: Emre Sağlık (Denizlispor) - Aslan, Hurşit, Süleyman (İçel İdmanyurdu)