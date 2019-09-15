Yukatel Denizlispor - Konyaspor: 0-1
Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'de ilk 3 haftada namağlup 7 puan toplayan Yukatel Denizlispor, ilk yenilgisini 1-0'lık skorla sahasında Konyaspor'dan aldı.
Konyaspor, maçın 54'üncü dakikasında Miyanın ayağından bulduğu golle mücadeleyi önde tamamladı. Bu skorla ilk galibiyetini alan Konya puanını 6ya çıkardı.
Tribünde takımlarını destekleyen yaklaşık 300 Konyaspor taraftarı, mücadelenin sona ermesinin ardından futbolcularıyla galibiyeti kutladı. Yeşil siyahlı ekip, ligde ilk kez kalesini bir maçta gole kapatamadı.
7'nci dakikada Denizlispor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Miyanın plase vuruşunda top auta çıktı.
9'uncu dakikada ceza sahası içinde Alperin vuruşunda defanstan seken top kale direğinden döndü, defans topu uzaklaştırdı.
13'üncü dakikada Bergdichin ortasında topla buluşan Rodalleganın kafa vuruşunda, kaleci Serkan topu eliyle kornere gönderdi.
27'nci dakikada Miyanın yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda kaleci Stachowiak mutlak golü önledi, savunma topu uzaklaştırdı.
45+1'inci dakikada Alperin sağ kanattan ortasında Miya iyi yükselerek kafayı vurdu. Topu kaleci Stachowiak yumrukla çeldi, defans topu uzaklaştırdı.
54'üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Milosevicin sol kanattan verdiği pasta topla buluşan Miyanın ceza yayı üzerinden yaptığı plase vuruş ağlara gitti: 0-1.
67'nci dakikada Milosevicin yaklaşık 20 metre sürüp ceza sahası dışından çektiği şut, az farkla yandan auta gitti.
90'ıncı dakikada Sackonun sağ kanattan açtığı ortaya, Rodalleganın yaptığı kafa vuruşu savunmaya çarpıp kornere çıktı.
Karşılaşma Konyasporun üstünlüğüyle sona erdi.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Ali Şansalan (xx), İsmail Şencan (xx), Murat Ergin Gözütok (xx)
YUKATEL DENİZLİSPOR: Stackhowiak (xx) - Zeki (x), Oğuz (xx), Sapunaru (x), Bergdich (xx), Sackey (x) (Dk. 69 Sacko x), Murawski (x), Aissati (xx) (Dk. 85 Mehmet Akyüz), Recep (x) (Dk. 73 Olcay x), Barrow (x), Rodallega (x)
KONYASPOR: Serkan (xxx) - Skubic (xx), Ali Turan (xxx), Anicic (xxx), Alper (xx), Jevtovic (xx), Jonsson (xx), Ömer Ali (xx) (Dk. 74 Shengelia x), Miya (xxxx), Milosevic (xxx) (Dk. 90 Volkan), Bajic (xx) (Dk. 83 Hadzıahmetovıc )
GOL: Dk. 54 Miya (Konyaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 19 Sackey, Dk. 33 Bergdich, Dk. 72 Rodallega, Dk. 73 Murawskı (Denizlispor), Dk. 41 Ali Turan, Dk. 80 Milosevic (Konyaspor)