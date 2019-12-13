Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Yunanistan'da hakemlerden boykot kararı
13.12.2019 - 20:59 | | ATİNA (AA) -

Yunanistan'da hakemlerden boykot kararı

Yunanistan Super Ligi 18. hafta maçlarında görev yapacak hakemler, son dönemde haklarında yapılan olumsuz yorum ve uğradıkları sözlü şiddet nedeniyle maçlara çıkmayacaklarını açıkladı.

Yunanistan'da hakemlerden boykot kararı

Hakemler, Merkez Hakem Kuruluna gönderdikleri mektupta, kendilerinin sözlü şiddetten yeteri kadar korunmadığını iddia etti.

Mektupta, "Korkutma ve iftira amaçlı hakemlere karşı açılan davalar bardağı taşıran son damla oldu. Bütün bunlara karşı 18. hafta maçlarına çıkmama kararı aldık." ifadeleri kullanıldı.

18. hafta programında PAOK-AEK derbisi de yer alırken, konuyla ilgili şu ana kadar Yunanistan Super Ligi ve Yunanistan Futbol Federasyonu (EPO) tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yunanistanda hakemlerden boykot kararı

 

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yunanistan'da hakemlerden boykot kararı

Yunanistan'da hakemlerden boykot kararı

Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor'da Yukatel Denizlispor hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da Yukatel Denizlispor hazırlıkları başladı

Son dakika - Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı bırakıldı! Nedeni...

Son dakika - Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı bırakıldı! Nedeni...

Sıradaki Haber