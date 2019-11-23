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23.11.2019 - 08:51 |

Yunanistan'dan Falcao yorumu

Olympiakos muhabiri Kostas Nikolakopoulos, Falcao’nun Galatasaray’daki durumuna dikkat çekerek Yunan ekibinin de görüştüğü Kolombiyalı forvetin transferinin gerçekleşmemesinde bardağın dolu tarafını işaret etti.

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Yunan gazeteci Kostas Nikolakopoulos, Radamel Falcao’nun durumu üzerine bir yazı kaleme aldı. Ülkenin önde gelen Olympiakos muhabiri olarak bilinen deneyimli gazeteci, Kolombiyalı futbolcunun yaz ayında gerçekleşen transferi ve bugün içinde bulunduğu durumu, kırmızı-beyazlı kulüp açısından değerlendirdi, Olympiakos'un Falcao’yu almayarak bir şey kaybetmediği yönünde bir analize imza attı.  

‘Falcao ile görüşüldü, olmadı’

Monaco ile ayrılık sürecinde futbolcunun Olympiakos’a transferinin de gündeme geldiğini belirten Nikolakopoulos, “Bu yaz Olympiakos’un transfer harekatındaki sırlardan bir tanesiydi. Başkan Marinakis, Falcao ile görüşse de sonuç olarak bu transfer gerçekleşmedi” diye yazarak şöyle devam etti:

‘Sadece sahadaki oyun gerçeği söyler'

“Radamel Falcao sonunda Galatasaray’a gitti. Peki şu an orada ne yapıyor? Aşil tendonundaki sorunlarla uğraşıyor. Ne zaman sahalara döneceği belli değil. Sarı-kırmızılılarda sadece bir gol attı, hiç asisti yok. Falcao olayı, bu tip transferler için uçan taraftarların yanlış mentalitesinin yeni bir örneğidir. Sadece zaman ve sahadaki oyun gerçeği söyler”.

Yunanistandan Falcao yorumu
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