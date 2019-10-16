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16.10.2019 - 10:40 | | FANATİK

Yunus Akgün, Lazio ile anlaştı iddiası

Galatasaray'ın 19 yaşındaki genç yıldızı Yunus Akgün'ün bu yaz sona erecek olan kontratını uzatmak istediği öne sürülüyordu. İtalyan basınından yıldız isimle ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Yunus Akgün, Lazio ile anlaştı iddiası

Galatasaray'ın 19 yaşındaki genç yıldızı Yunus Akgün'ün 2020 yazında sona erecek olan kontratını uzatmak istediği öne sürülüyordu. İtalyan basını ise genç sağ kanat oyuncusuyla ilgili olarak gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya attı.

Çizme'de yayım yapan Noi Biancocelesti adlı internet sitesi, Sarı Kırmızılı kulübe yakın kaynaklara dayandırarak okuyucularıyla paylaştığı haberinde Lazio'nun yetenekli futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığını öne sürdü. İtalyan kulübüne yakınlığıyla bilinen haber portalı, oyuncunun Serie A kulübüne gitmeyi çok istediğini kaydetti.

    Skorer Tv Haber Bülteni - 16 Ekim 2019
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