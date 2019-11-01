Yunus Özmusul: "Fanatik grubun baskılarına karşı gelemediler"

Hentbol Milli Takım oyuncularımız Yunus Özmusul ve Ali Tınkır'ın milli maç sonrasında asker selamı vermesi Yunanistan'da kriz yarattı. Konuyla ilgili Yunus Özmusul açıklamlarda bulundu.

"Fanatik grubun baskılarına karşı gelemediler"

Sports TV'ye konuşan Özmusul "Takımda kalmam adına çok büyük mücadele verildi fakat yoğun ve aşırı taraftar baskılarına, fanatik grubun baskılarına karşı gelemediler. Yunanistan ve Türkiye'nin geçmişten gelen kendilerine göre problemlerin olması bir Türk oyuncu olarak oynamak işi bir kademe daha zorlaştırıyor" dedi.

"Sözleşmemiz feshedildi ve kulüpsüz kaldık"

"Bizi dinlemeden böyle bir karar verdiler. Sözleşmemiz feshedildi ve kulüpsüz kaldık. Spor ve dışişleri bakanlarımızdan yardım bekliyoruz. Buradaki resmi işler tamamlandıktan sonra vatanımıza döneceğiz."