Yunus ve Taylan, Terim'in gözüne girdi

Galatasaray’da genç futbolcular Yunus Akgün ile Taylan Antalyalı’nın yükselen formu memnuniyet yarattı.

İstanbulspor ile yapılan özel maçta görev alan iki futbolcunun antrenmanlarda da iyi çalıştığı bildirildi. Teknik direktör Fatih Terim, maçların gidişatına göre bu oyunculara çeşitli süreler vermesi bekleniyor.

Teknik direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği beraberliğinin ardından takımda operasyon yapacağını açıklamıştı.