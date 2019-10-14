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HaberlerGalatasarayYunus ve Taylan, Terim'in gözüne girdi
14.10.2019 - 08:09 |

Yunus ve Taylan, Terim'in gözüne girdi

Galatasaray'ın çok şeyler beklediği Yunus Akgün ve yeni transfer Taylan'ın form grafiği'nin yükselmesi, teknik heyette sevinç yarattı.

Yunus ve Taylan, Terim'in gözüne girdi

Galatasaray’da genç futbolcular Yunus Akgün ile Taylan Antalyalı’nın yükselen formu memnuniyet yarattı.

İstanbulspor ile yapılan özel maçta görev alan iki futbolcunun antrenmanlarda da iyi çalıştığı bildirildi. Teknik direktör Fatih Terim, maçların gidişatına göre bu oyunculara çeşitli süreler vermesi bekleniyor.

Teknik direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği beraberliğinin ardından takımda operasyon yapacağını açıklamıştı.

 

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