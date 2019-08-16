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Haberler Çaykur RizesporYusuf Acer'den 5 yıllık imza
16.08.2019 - 20:34| RİZE (AA)

Yusuf Acer'den 5 yıllık imza

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Altınordu'dan Yusuf Acer ile 5 yıllık anlaşma sağladı. Karadeniz ekibi gün içinde Başakşehir'den Attamah'ı da transferi ettiğini açıklamıştı.

Yusuf Acer'den 5 yıllık imza

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Yusuf Acer'in transferiyle ilgili Altınordu Kulübü ile anlaşma sağlanmasının ardından 22 yaşındaki oyuncu ile de her konuda anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Altınordu'nun sol beki Yusuf Acer ile 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Dört sezondur Altınordu Kulübünde oynayan ve 110 resmi maçta yer alan Yusuf Acer'e kulübümüze 'Hoş geldin.' diyerek başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

 

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