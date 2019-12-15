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15.12.2019 - 14:25 |

Yusuf Demir rekorla başladı

Admira Wacker ile Rapid Wien arasında oynanan dünkü maçta 83’te oyuna dahil olan Yusuf Demir, Veli Kavlak’ın rekorunu kırdı.

Yusuf Demir rekorla başladı

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Veli, Avusturya ekibi Rapid'in formasıyla ligde maça çıkan en genç futbolcu rekorunu elinde bulunduruyordu.

Veli’yi 6 günle geride bıraktı
Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf, Rapid Wien tarihinde ligde maça çıkan en genç oyuncu unvanını aldı. 16 yaş, 6 ay ve 12 günlük olan Yusuf, Veli Kavlak’tan 6 gün daha genç olarak sahaya çıktı ve takımın tarihinde en genç futbolcu oldu.

Devler sıraya geçmiş bekliyor
Rapid Wien ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan futbolcu, Avrupa’nın en önemli genç yeteneklerinden birisi olarak kabul ediliyor. Avusturya genç milli takımlarında forma giyen oyuncu için şimdiden kıtanın bir çok önemli ekibinin teklifte bulunduğu, bunların içerisinde Manchester City, Bayern Münih, Barcelona gibi kulüplerin bulunduğu belirtiliyor.

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