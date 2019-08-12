‘Yusuf etkileyiciydi’

Fransa 1. Ligi’nin ilk haftasında Lille sahasında Nantes’ı 2-1 yendi.



Ev sahibi ekibin Trabzonspor’dan transferi Yusuf Yazıcı da 68. dakikada Timothy Weah’ın yerine oyuna girdi. Maça hızlı başlayan ev sahibi Victor Osimhen’in golüyle ilk yarıyı önde kapadı. İkinci devrede Lille şanssız bir an yaşadı. Rakibin şutu Zeki Çelik’e de çarpıp ağlara gitti. Osimhen 80’de bir kez daha sahneye çıktı ve Zeki’nin asistinde ağları havalandırarak takımına üç puanı getirdi.



Maçın ardından takımın performansını değerlendiren Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Yusuf’tan övgü dolu sözlerle bahsetti. Galtier, “Orta sahada daha fazla kontrol istedim ve Yusuf girdikten sonra oyunu daha iyi kurmaya başladık. İkinci golü de onun kurduğu oyunla attık. Fiziksel olarak takım arkadaşlarının gerisinde. Ancak, ilk maç performansı çok etkileyiciydi” dedi. Öte yandan Yusuf Yazıcı’yı ‘Paris Trabzonlular Derneği’nden gelen taraftarlar yalnız bırakmadı.