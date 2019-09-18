Galatasaray'dan Ali Koç'a 'sicil' yanıtı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kadın voleybol takımının sponsorluk anlaşmasının imza töreninden sonra kameraların karşısına geçmiş ve gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Alanyaspor maçındaki kural hatası iddiası ile ilgili başvuru yapacaklarını açıklayan Başkan Koç, Fatih Terim hakkında da flaş ifadeler kullanmıştı.

Ali Koç'un, "Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir" sözleri üzerine Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay ise sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Günay, "Rekabette geri kalmanın çaresizliği" mesajıyla Ali Koç'a cevap vermiş oldu. Bu paylaşım binlerce beğeni ve yorum aldı.

Galatasaray resmi twitter hesabı da Ali Koç'a yanıt verdi. Sarı kırmızılı takımdan yapılan paylaşım şöyle

İşte o tweet



