Yusuf karşılığında gelmişti, talip çıktı!

Sol bek için eski oyuncusu Rick Karsdorp’u Roma’dan kiralamaya hazırlanan Feyenoord’un stoper için de arayışta olduğu öğrenildi.

Hollanda temsilcisinin bu doğrultuda Yusuf Yazıcı transferinde takas olarak kullanılan Edgar'ı da istediği öne sürüldü. Kırmızı-Beyazlılar’ın, Portekizli stoperin bonservisi için Trabzonspor yönetimi ile temas kurduğu iddia edildi.

Gaston Campi ve İvanildo Fernandes transferi ile stoper rotasyonunu artıran Fırtına, Edgar için gelen teklifleri değerlendirecek.