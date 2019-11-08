Yusuf Kıraç: Her taraftar için bir fidan

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, hem kurum hem de kulüp olarak gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak üzere ‘Geleceğe Nefes’ seferberliği kapsamındaki çalışmanın içinde olmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Kıraç, basketbol severlere çağrı yaparak, “Böyle bir kampanyada aynı zamanda spor vasıtasıyla destek olmak mutluluk verici. Ankaralı sporseverler OGM Ormanspor maçımıza ne kadar çok ilgi gösterirse onlar adına o kadar çok fidan dikilmiş olacak. Onun için bütün Ankaralı seyircileri hafta sonunda oynanacak maçımıza bekliyoruz. Gelin, Türkiye’nin temiz geleceğine beraber sahip çıkalım” diye konuştu.