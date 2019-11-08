Yusuf Mert Tunç, Fenerbahçe'ye geri döndü!

Fenerbahçe'nin sezon başında Boluspor'a kiraladığı 19 yaşındaki Yusuf Mert Tunç ayrılığı sosyal medyadan duyurdu.

Bu sezon toplamda 5 maçta forma giyen genç santrafor, Ocak ayına kadar Fenerbahçe'de antrenmanlarına devam edeceğini açıkladı. Geleceğiyle ilgili kararı önümüzdeki günlerde vereceğini söyleyen Tunç, daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma gitmek istiyor.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Gelişim sürecimde daha çok oynayıp Fenerbahçe’ye hazır bir şekilde dönüp hizmet etmek için sürekli oynamak istediğim bir kulübe gitmek istiyorum. Bu sebeple Boluspor’dan kendi isteğimle ayrıldım.Geleceğimle ilgili kararı önümüzdeki günlerde planlamaya başlayacağız. Ocak ayına dek kulübüm Fenerbahçe ile antremanlara çıkmaya devam edeceğim.