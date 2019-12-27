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27.12.2019 - 18:50 |

Yusuf YazÄ±cÄ± ameliyat için Ä°talya'da!

Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf YazÄ±cÄ±, geÃ§irdiÄŸi sakatlÄ±ÄŸÄ±n tedavisi iÃ§in Ä°talya'nÄ±n baÅŸkenti Roma'ya geldi.Â Yusuf'un kontrollerden geÃ§tiÄŸi ve yarÄ±n sabah ameliyat edileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â

Yusuf YazÄ±cÄ± ameliyat için Ä°talya'da!

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf YazÄ±cÄ±, geÃ§irdiÄŸi sakatlÄ±ÄŸÄ±n tedavisi iÃ§in Ä°talya'nÄ±n baÅŸkenti Roma'ya geldi.Â 

TÃ¼rk Hava YollarÄ±nÄ±n tarifeli seferiyle Ä°stanbul'dan Roma'ya gelen Yusuf YazÄ±cÄ±, aÄŸabeyi Cihan YazÄ±cÄ± ve menajeri Adem Cebeci ile birlikte ameliyatÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± Villa Stuart kliniÄŸine geÃ§ti.Â 

Milli oyuncu, Ä°talya'da pek Ã§ok kulÃ¼bÃ¼n oyuncularÄ±nÄ± saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irdiÄŸi ve sporcu saÄŸlÄ±ÄŸÄ± alanÄ±nda Ã¶ne Ã§Ä±kan bir klinik olan Villa Stuart'ta, operasyonunu gerÃ§ekleÅŸtirecek Prof. Pier Paolo Mariani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.Â 

Yusuf'un kontrollerden geÃ§tiÄŸi ve yarÄ±n sabah ameliyat edileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â 

Lille'in Monaco'ya 5-1 yenildiÄŸi lig maÃ§Ä±nÄ±n 38. dakikasÄ±nda oyuna giren ancak sakatlanarak 87. dakikada sahayÄ± terk etmek zorunda kalan Yusuf YazÄ±cÄ±'nÄ±n, saÄŸ diz Ã¶n Ã§apraz baÄŸlarÄ±nÄ±n koptuÄŸu tespit edilmiÅŸ ve sezonu kapattÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

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