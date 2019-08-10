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HaberlerTrabzonsporYusuf Yazıcı, Fransa'da en iyi transferlerin yer aldığı 11'de!
10.08.2019 - 12:38| Takvim

Yusuf Yazıcı, Fransa'da en iyi transferlerin yer aldığı 11'de!

Lille'in Trabzonspor'dan rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı, Fransa'da en iyi transfer 11'inde kendine yer buldu.

Trabzonspor'un altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı 16.5 milyon euro + bonuslarla Fransa'nın Lille takımına transfer olmuştu. Milli yıldız bu ücretle hem Trabzonspor'un hem de Lille'nin en pahalı transferi oldu.

L'Equipe Yusuf'u en iyi transferlerin bulunduğu ilk 11'e seçti.

İşte o 11: Alban Lafont (Nantes), Raoul Bellanova (Bordeaux), Laurent Koscielny (Bordeaux), Joachim Andersen (Lyon), Miguel Trauco (Saint Etienne), Idrissa Gueye (PSG), Ander Herrera (PSG), Jean Lucas (Lyon), Pablo Sarabia (PSG), Yusuf Yazıcı (Lille), Dario Benedetto (Marsilya).

 

Yusuf Yazıcı, Fransada en iyi transferlerin yer aldığı 11de

 

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