Yusuf Yazıcı paketi: 17 milyon Euro artı sağ bek

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Trabzonspor tarihi bir transfere imza atarak Yusuf Yazıcı’yı resmen Lille’e gönderdi.

22 yaşındaki orta saha oyuncusunun ayrılmak istemesiyle transfer görüşmelerini derinleştiren bordo-mavililer, 17 milyon Euro artı bir oyuncu anlaşması üzerinde durdu. Toplamda 19 milyon euroluk bir bonservis talep edilse de Fransız kulübü, 17 milyon Euro ve bir oyuncu teklifini önerdi.

Buna göre, Trabzonspor da Lille’den sağ bek Edgar konusunda anlaşmaya vardı. L’Equipe’te de yer alan habere göre, Lille’in hem 17 milyon Euro ödeyeceği hem de 25 yaşındaki sağ bek Edgar’ı bordo-mavililere vereceği aktarıldı. Öte yandan gelecekte, Lille’in Yusuf Yazıcı’yı başka bir kulübe satması durumunda Karadeniz ekibi yüzde 20’lik bir pay alacak.