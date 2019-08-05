Yusuf Yazıcı paketi: 17 milyon Euro artı sağ bek
Yusuf Yazıcı’yı rekor bir bedelle Lille’e satan Trabzonspor, bir de oyuncu alacak. L’Equipe’te yer alan haberde, bordo-mavililerin sağ bek oyuncusu Edgar’ı da transfer paketi içerisinde kadrosuna katacağı vurgulandı.
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler
Trabzonspor tarihi bir transfere imza atarak Yusuf Yazıcı’yı resmen Lille’e gönderdi.
22 yaşındaki orta saha oyuncusunun ayrılmak istemesiyle transfer görüşmelerini derinleştiren bordo-mavililer, 17 milyon Euro artı bir oyuncu anlaşması üzerinde durdu. Toplamda 19 milyon euroluk bir bonservis talep edilse de Fransız kulübü, 17 milyon Euro ve bir oyuncu teklifini önerdi.
Buna göre, Trabzonspor da Lille’den sağ bek Edgar konusunda anlaşmaya vardı. L’Equipe’te de yer alan habere göre, Lille’in hem 17 milyon Euro ödeyeceği hem de 25 yaşındaki sağ bek Edgar’ı bordo-mavililere vereceği aktarıldı. Öte yandan gelecekte, Lille’in Yusuf Yazıcı’yı başka bir kulübe satması durumunda Karadeniz ekibi yüzde 20’lik bir pay alacak.