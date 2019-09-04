Riva'da bulunan Hasan DoÄŸan Milli TakÄ±mlar Kamp ve EÄŸitim Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Åženol GÃ¼neÅŸ yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda, dÃ¼nkÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± yarÄ±da bÄ±rakan Yusuf YazÄ±cÄ± ile sakatlÄ±klarÄ±nÄ± atlatan Emre BelÃ¶zoÄŸlu ve Enes Ãœnal takÄ±mla birlikte Ã§alÄ±ÅŸmalara katÄ±ldÄ±. Milliler, antrenmanÄ±n basÄ±na aÃ§Ä±k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Ä±sÄ±nma ve pas Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. AntrenmanÄ±n basÄ±na kapalÄ± yapÄ±lan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise taktik Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Ay-yÄ±ldÄ±zlÄ±larda sakatlÄ±klarÄ± devam eden Dorukhan TokÃ¶z, Okay YokuÅŸlu, Ozan Tufan ve NazÄ±m Sangare antrenmanda yer almadÄ±.Â

Ã–te yandan A Millilerin antrenmanÄ±nÄ± Alanyaspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Erol Bulut da takip etti. Milli takÄ±mÄ± ziyaret eden Bulut, antrenÃ¶r Mehmet KulaksÄ±zoÄŸlu ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± izledi. Milliler, yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla hazÄ±rlÄ±klarÄ±na devam edecek.Â

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