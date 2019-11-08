Yusuf YazÄ±cÄ±'dan itiraf! "Bana farklÄ± geldi"

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de forma giyen milli oyuncu Yusuf YazÄ±cÄ±, takÄ±ma giderek adapte olduÄŸunu belirtti.Â

Yusuf YazÄ±cÄ±, takÄ±mÄ±nÄ±n yarÄ±n sahasÄ±nda Metz ile oynayacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸma Ã¶ncesinde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. Milli futbolcu toplantÄ±ya FransÄ±zca konuÅŸarak baÅŸladÄ±. "Herkese iyi akÅŸamlar. SorularÄ±nÄ±zÄ± sormadan Ã¶nce, sizlere FransÄ±zca Ã¶ÄŸrenmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ± sÃ¶ylemek istiyorum." diyen milli futbolcu,Â Lille takÄ±mÄ±na gelirken TÃ¼rkiye'den ayrÄ±lmanÄ±n zor olduÄŸunu, kulÃ¼pte baÅŸlarda zorluklar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak Fransa'ya alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Yusuf YazÄ±cÄ±, Lille takÄ±mÄ±ndaki 3 aylÄ±k performansÄ±na deÄŸinerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Fransa'da kuvvete dayalÄ± bir lig var, bu konuda biraz zorluk Ã§ektim. Sezon baÅŸÄ± kampÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in de biraz zorluk Ã§ektim. Kuvvet anlamÄ±nda arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n biraz gerisindeydim ancak ÅŸimdi daha iyi olduÄŸuma inanÄ±yorum. ArkadaÅŸlarÄ±mla aram Ã§ok iyi, geliÅŸimim iÃ§in bana her anlamda Ã§ok yardÄ±mcÄ± oluyorlar. HocalarÄ±m ve yardÄ±mcÄ± hocalarÄ±m da Ã¶yle. TakÄ±ma giderek adapte oluyorum."Â

PerformansÄ±nÄ±n giderek yÃ¼kseldiÄŸini, takÄ±ma daha fazla katkÄ±da bulunmak istediÄŸini ifade eden 22 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, kendisi iÃ§in takÄ±mÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu, bireysel baÅŸarÄ±nÄ±n daha sonra geldiÄŸini belirtti.

Â Yusuf YazÄ±cÄ±, "HedeflediÄŸim performansÄ±mÄ±n biraz gerisindeyim ama giderek istediÄŸim performansa yaklaÅŸÄ±yorum. TakÄ±ma gol anlamÄ±nda daha fazla katkÄ± saÄŸlamak istiyorum. HocamÄ±n bana verdiÄŸi direktifleri en iyi ÅŸekilde yerine getirmek istiyorum." ifadelerini kullandÄ±.Â

"GolÃ¼ atsaydÄ±m karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± kazanabilirdik"

UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde oynamanÄ±n Ã§ocukluk hayali olduÄŸunu ve bu hayalini gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k mutluluk duyduÄŸunu aktaran Yusuf YazÄ±cÄ±, "Åžampiyonlar Ligi'nde 3 gÃ¼n Ã¶nce Ä°spanya'nÄ±n Valencia takÄ±mÄ± ile oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maÃ§ta yakaladÄ±ÄŸÄ±m pozisyonda golÃ¼ atsaydÄ±m karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± kazanabilirdik." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

Yusuf YazÄ±cÄ±, bu maÃ§Ä± kaybettikleri iÃ§in Ã¼zgÃ¼n olduÄŸunu dile getirdi.Â "Trabzon, futbol ile yatÄ±p kalkan bir ÅŸehir. Trabzon'da sadece futbol konuÅŸuluyor. TakÄ±m kazanÄ±nca o hafta Ã§ok gÃ¼zel geÃ§iyor. Kaybedince Ã§ok kÃ¶tÃ¼. BurasÄ± biraz daha rahat. Kaybedince taraftarlar gÃ¼lÃ¼yor, daha sakinler." diyen Yusuf YazÄ±cÄ±, kendisine yardÄ±mcÄ± olan ve destekleyen Lille taraftarÄ±na teÅŸekkÃ¼r etti.Â

GenÃ§ oyuncu, kendi sahalarÄ±nda iyi performans sergilediklerini ancak deplasmanda da daha iyi oynamalarÄ± ve kazanmalarÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

TakÄ±mÄ±n kendi maÃ§larÄ±na odaklanmasÄ± durumunda istediÄŸi yere geleceÄŸini ifade eden Yusuf YazÄ±cÄ±, teknik direktÃ¶rÃ¼nÃ¼n belirlediÄŸi oyun stratejisini beÄŸendiÄŸini ve iyi oynadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.Â

Yusuf YazÄ±cÄ±, "Fransa liginin sistemi bana farklÄ± geldi ancak bu sistemde oynadÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in mutluyum." diye konuÅŸtu. TakÄ±mda yer alan Mehmet Zeki Ã‡elik'in kendisine her konuda yardÄ±mcÄ± olduÄŸunu dile getiren Yusuf YazÄ±cÄ±, "Onun burada olmasÄ± benim iÃ§in ÅŸans Ã§Ã¼nkÃ¼ 1,5 senelik bir tecrÃ¼besi var. Zeki'nin son 2-3 haftadÄ±r geÃ§en seneki performansÄ± sergilemediÄŸi sÃ¶yleniyor ama bence sezona iyi baÅŸladÄ±. En kÄ±sa zamanda o istediÄŸiniz Zeki'ye ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ±za inanÄ±yorum. Zeki, Ã§ok iyi bir oyuncu. Sahaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bence Ã§ok daha iyi olacak." ifadelerini kullandÄ±.