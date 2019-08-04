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HaberlerTrabzonspor Yusuf Yazıcı'nın bonservis bedeli ortaya çıktı
04.08.2019 - 14:50

Yusuf Yazıcı'nın bonservis bedeli ortaya çıktı

Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı’nın geleceği resmen belli oldu. Fransız kulübü Lille, genç orta sahanın transferini 19 milyon euroya bitirdi.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Trabzonspor’da uzun süredir konuşulan Yusuf Yazıcı’nın transferi sonunda gerçekleşti. Bir mesaj yayınlayarak bordo-mavili camiaya veda eden Yusuf Yazıcı’nın Lille’e transferinin detayları belli oldu. Karadeniz ekibinin tarihine geçen bu transferin 19 milyon euroya bittiği belirtildi. Sky Italia’da yer alan haberde, Fransız ekibinin, Trabzonspor’a 19 milyon Euro ödeyeceği ve resmi anlaşmanın tamamlandığı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün tarihine geçecek bu anlaşmayla beraber 22 yaşındaki Yusuf’un kariyerinde de yeni bir sayfa açılmış olacak

Yusuf Yazıcının bonservis bedeli ortaya çıktı

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