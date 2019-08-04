Yusuf Yazıcı'nın bonservis bedeli ortaya çıktı

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Trabzonspor’da uzun süredir konuşulan Yusuf Yazıcı’nın transferi sonunda gerçekleşti. Bir mesaj yayınlayarak bordo-mavili camiaya veda eden Yusuf Yazıcı’nın Lille’e transferinin detayları belli oldu. Karadeniz ekibinin tarihine geçen bu transferin 19 milyon euroya bittiği belirtildi. Sky Italia’da yer alan haberde, Fransız ekibinin, Trabzonspor’a 19 milyon Euro ödeyeceği ve resmi anlaşmanın tamamlandığı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün tarihine geçecek bu anlaşmayla beraber 22 yaşındaki Yusuf’un kariyerinde de yeni bir sayfa açılmış olacak