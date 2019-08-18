Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFransa Ligue 1 Yusuflu Lille, Amiens'ten eli boş döndü!
18.08.2019 - 00:38| AA

Yusuflu Lille, Amiens'ten eli boş döndü!

Lille, deplasmanda Amiens'e 1-0 yenildi.

Yusuflu Lille, Amiens'ten eli boş döndü!

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, deplasmanda Amiens'e 1-0 yenildi.

Ligin ikinci hafta mücadelesinde, milli oyuncular Yusuf Yazıcı ile Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Licorne Stadı'nda Amiens'in konuğu oldu.İlk yarısı golsüz geçen mücadelede ev sahibi Amiens, 70. dakikada Sehrou Guirassy'nin ağları sarsmasıyla müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Lille'de Boubakary Soumare 39. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İki milli oyuncunun da ilk 11'de sahaya çıktığı Lille'de Yusuf Yazıcı, 80. dakikada yerini Thiago Maia'ya bıraktı.

Ronaldo antrenmanı oğluyla yaptı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Abdullah Avcı: "Hiç şık olmadı"

Abdullah Avcı: "Hiç şık olmadı"

İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor: 0-1

İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor: 0-1

Ricardo Quaresma: "Hata tamamen futbolculardaydı"

Ricardo Quaresma: "Hata tamamen futbolculardaydı"

Borussia Dortmund'dan farklı başlangıç

Borussia Dortmund'dan farklı başlangıç

Sıradaki Haber