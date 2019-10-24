Yusuflu Lille, puanı 90+5'te kurtardı!

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda E, F, G ve H gruplarında 8 maç yapıldı.

Turnuvanın son şampiyonu Liverpool, E Grubu'nda konuk olduğu Belçika ekibi Genk'i 4-1 mağlup etti. İngiltere ekibine galibiyeti getiren golleri 2 ve 57. dakikalarda Alex Oxlade-Chamberlain, 77. dakikada Sadio Mane, 87. dakikada Muhammed Salah attı. Genk, tek golünü 88. dakikada Stephen Odey ile buldu. Liverpool, bu galibiyetle 6 puana ulaştı.

İtalya ekibi Inter, F Grubu'ndaki diğer maçta Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u 2-0'lık skorla geçti. Ev sahibi Inter'in gollerini 22. dakikada Lautaro Martinez ve 89. dakikada Antonio Candreva kaydetti. Bu skorla Inter, grupta 4 puanlı Borussia Dortmund'u yakaladı.

Milli futbolcular Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği maçta Fransa ekibi Lille, H Grubu'nda ağırladığı İspanya temsilcisi Valencia ile 1-1 berabere kaldı. Valencia'nın golünü 63. dakikada Denis Cheryshev, Lille'in golünü 90 5. dakikada Jonathan Ikone attı. Karşılaşmada Mehmet Zeki Çelik, mücadelenin tamamında sahada kalırken Yusuf Yazıcı ise 71 dakika forma giydi. Bu sonucun ardından Valencia 4, Lille bir puana çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları şöyle:

Genk (Belçika) - Liverpool (İngiltere): 1-4

Salzburg (Avusturya) - Napoli (İtalya): 2-3

Inter (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-0

Slavia Prag (Çekya) - Barcelona (İspanya): 1-2

Leipzig (Almanya) - Zenit (Rusya): 2-1

Benfica (Portekiz) - Olympique Lyon (Fransa): 2-1

Ajax (Hollanda) - Chelsea (İngiltere): 0-1

Lille (Fransa) - Valencia (İspanya): 1-1