Yüzde 100 eminim camia birleşecek

SERDAR SARIDAĞ - RÖPORTAJ

Beşiktaş’ta 20 Ekim Pazar günü gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi heyecanlı bekleyiş sürerken, İsmail Ünal’ın ardından başkan adaylarından Serdal Adalı da, Milliyet’e konuştu. Seçilmesi halinde siyah-beyazlı camiadaki bölünmüşlüğü ortadan kaldırarak, kulübe finansal disiplin getireceğini aktaran Adalı birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu...

-Başkan Fikret Orman’ın bırakma kararını nasıl karşıladınız?

Beşiktaş’ta hiç kimse diretmeyle başkan olmaz. Başkanı genel kurul üyeleri seçer. Fikret Bey ile çalışmamın tek sebebi ‘ihtiyacı var’ kelimesinin devamında da kulübün içinde olmak istedim. Ne bir pazarlık oldu ne de bugüne kadar bir sohbetini yaptık. Lafı bile geçmedi. Beşiktaş denildikten sonra çok işin matematiğini etmeden atlamaya hazırım, atladım da... Fikret Orman’ın bu kararında tribün çok büyük etken oldu. Onun beyni ve kalbinin içinde değilim. Ama dışarıda bir takım şeylerle mücadele ederken, insan ister istemez evinin içinde de mutlu olmak ister. Camia içinde o huzuru bulamadıktan sonra insanın fazla iştahı da kalmıyor. Bunlar benim şahsi düşüncelerim. Tabii 7 senelik doygunluk da var. Toplantıda da, birebir görüşmede de devam etmesini söyledim. Zamanın bu olmadığını ve kulübe zarar vereceğini aktardım ama geri adım atmadı.

-Mevcut yönetimde çok ön plana çıkmadınız. Sebebi neydi?

Çok mücadele veriyoruz. Bu çabamız şov yapmamızı gerektiren bir şey değil. Yaptığın şeyi pazarlamak dünyanın en kolay şeyi. Yapı itibarıyla bu tip şovları seven bir insan da değilim. Ama her maçtan sonra federasyon nezdinde de hakem nezdinde bunun kavgası yapıldı. Federasyona da gidildi. Çok sert mücadale verildi. Başkan tarafından da benim tarafımdan da. Bu mücadeleyi medya önünde verip, hiç birşey yapmamak da var! Pazartesi günü 20 milyon dolar civarında bir ödememiz bulunuyor. Kulübün borcu 3 milyar liraya gelmez. Bazı rakamlar iki tarafta da olduğu için borç fazla görünüyor. Mükerrer yani. Şirket ve dernek olmak üzere toplam borç 2.5 milyar civarında.

-Borç yapılandırması düşündüğünüz gibi gerçekleşti mi?

Bizim planladığmız, bankaya verdiğimiz rakamlar üzerinden yapılandırma olsaydı ne biz ne de diğer kulüpler bu sıkıntıda olmazdı. Gelirinizi bankaya veriyorsunuz, karşılığında da planladığınız 900 milyon liralık bir yapı var. Bunun içinde geçmiş banka ödemeleri de var. O rakamları banka üstlenecek ki sponsor gelirini alıp, bu ayı döndürebilelim ve bütçeleri tutturabilelim. Şu an gelen geliri kullanamıyoruz. Banka direkt borca kullanıyor, bir şey kalırsa kullanabiliyoruz.

Mali sıkıntıyı çözmek için formülünüz nedir?

Gelecek yöneticiler kasa kolaylığı sağlayacaklar. Yönetimde bunu sağlayacak isimler olacak. Kulüplerin durumu, genel ekonomik durumla doğru orantılı. Bu yapılandırmayı yaptıktan sonra acilen özkaynak yapısına geçmemiz lazım. 3 senelik bir planlama öngörüyoruz. Mevcut çocukların çok iyi eğitilmesi birinci ayak. Seneye kulübün altyapı takımına transfer bütçesi ayırmayı düşünüyoruz. Altyapıdan başka takımlara verdiğimiz oyunculardan bir kuruş gelmemiş. Bu mekanizmayı iyi işletmemiz lazım.

-Kongre üyeleri hangi sebeplerle size oy vermeli?

Bana göre 2-3 sebebi var. Birincisi ben geçmişte iki başkanla da çalıştım. Değişik bir yönetim şeklim var. Kimsenin devamı olmadığım gibi yönetim şeklim ikisinden de farklı. Biraz daha bütçe ve finans odaklı bir yönetim tarzım olacak. Kulüpte çözüm bekleyen iki önemli sorun bulunuyor; camianın bölünmüşlüğü ve finansal disiplin... Camiayı bir araya getireceğimden yüzde 100 eminim. Finansalda da hem yönetimdeki arkadaşlarım hem de mevcut çalışanlarla birlikte bütçe disiplinini oturtursak Beşiktaş 3-4 seneye günlük krizleri yaşamaz hale gelir.

'Hoca siyaseti yapılmamalı'

“Lig devam ederken ne benim ne diğer bir adayın hoca üzerinden siyaset yapmasını doğru bulmuyorum. Takımın iyi olacağı inancındayım. Sezon sonu için şimdiden konuşmak falcılık olur. Sezon sonu tekrar konuşuruz. Hoca yeni alınan isimlerin sisteme uyduğunu söyledi. Oyuncular onun onayıyla alındı. Kolay değil. Pas oyununu becerdiğimiz zaman camianın çok da bayılarak seyredeceği bir futbol olabilir ama kolay değil. Süre istiyor.”

'Hayalim Avrupa'da kupa'

“On yıl önceki dönemde de Avrupa’da başarı yakalarız diye bir takım kurmuştuk. Ara sıra vizyondan bahsediyorlar da 10 sene önceki vizyon hiçbir takımda yoktu. Kadro pahalı da değildi. O dönem toplam 13 milyon euro bonservis bedeli ödemiş Beşiktaş. Hiç olmadığı kadar forma satılmıştı. Quaresma, Almeida, Fernandes... Ancak 3 Temmuz ve sonrası o kadronun önündeki en büyük engeldi. Bana göre Schuster gitmeseydi o kadro çok başarılı olurdu. Her başkan gibi benim de Avrupa’da bir şampiyonluk hayalim var.”

'Komite beklentisi olmasın'

“Kulüpte transfer konusunu sezon başından beri profesyonellerle götürme kararı var. Bu konuda Ali Naibi görevli. Samimi söyleyeyim hiç karışmadık. Bana da başkana da gelen yüzlerce futbolcu önerisi oldu ama direkt Ali Naibi’ye yönlendirdik. Onun altında çalışan bir ekip var. Transferde kararı hiçbir zaman tek kişi vermedi. Yönetime girenlere de transfer komitesine dair bir beklentileri olmaması gerektiğini söylüyorum.”

'Devlet stat için yardım etti'

“Her kulüp stadını devlete yaptırdı. Bize de yardım ettiler. Normalde devletin yapması lazım. Stat konusunda yanlış model seçmedik. O dönem Fikret Başkan öyle bir karar aldı. Çılgınlıktı yaptığı. Aynı şekilde yapamazdım. Ben projeye başlarken bütçesi, kredisi, gelecek para... Bunları planlamadan şehrin en güzel yerinde stadın başlaması çılgınlıktı ama Başkan Fikret Orman o çılgınlığı da başardı. Borcun temel kaynağı stat değil. Stat 100 milyon lira civarında bir paraya çıktı diye biliyorum. Halihazırda borcu en az olan kulüp Beşiktaş ve en döndürülebilir kulüp yine Beşiktaş. Şampiyonluk sonrasının çok iyi idare edilmesi lazım. Şampiyon olduktan sonraki seneyi iyi değerlendirmezseniz, akıllı gitmezseniz bu durum her kulübün başına gelir. Borcun artışında stadın parası da var.”

'Yeni sponsor bulabiliriz'

“Mecburiyetten sözleşmeler yaptık. Fikret Orman’ın bir önceki dönem yaptığı anlaşmalarla ciddi fark var. Tekrar oturup iyileştirme yoluna gideceğiz. Fesih durumuna gitmeyiz ama onların da bize hak vereceğini düşünüyorum. Bir iki yeni sponsor bulabiliriz.”