Yüzde 91 oyla en kötü kaleci Karius seçildi

Yayın organının internet sitesinde gerçekleştirilen ankette, Rulli ve Begovic ile birlikte iki adaydan biri olan siyah-beyazlı eldiven, 155 bin kişinin oylarının yüzde 91’ini topladı. Karius ayrıca yılın en kötü 11’inde de yer aldı.

Yılın en kötü kadrosu şu isimlerden oluştu:

Karius - Lichtsteiner, Mustafi, Phil Jones, Kurzawa - Fred, Renato Sanches, Coutinho, Promes - Alexis, Pastore