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26.09.2019 - 08:00 |

Yüzde 91 oyla en kötü kaleci Karius seçildi

Beşiktaş’ın Alman file bekçisi Loris Karius, İspanyol Marca gazetesinin okurları tarafından yılın en kötü kalecisi seçildi.

Yayın organının internet sitesinde gerçekleştirilen ankette, Rulli ve Begovic ile birlikte iki adaydan biri olan siyah-beyazlı eldiven, 155 bin kişinin oylarının yüzde 91’ini topladı. Karius ayrıca yılın en kötü 11’inde de yer aldı.

Yılın en kötü kadrosu şu isimlerden oluştu:

Karius - Lichtsteiner, Mustafi, Phil Jones, Kurzawa - Fred, Renato Sanches, Coutinho, Promes - Alexis, Pastore

Yüzde 91 oyla en kötü kaleci Karius seçildi

 

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