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24.12.2019 - 08:00 |

Zafere giden şifreler

Beşiktaş derbisinde alınan galibiyetinin perde arkasında birçok unsur yatıyor.

Zafere giden şifreler

Beşiktaş derbisinde alınan galibiyetinin perde arkasında birçok unsur yatıyor. Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın hafta boyunca yaptığı özel çalışmalar elde edilen büyük zaferde etkili oldu. İşte sarı-lacivertlilere derbi galibiyetini getiren şifreler:

- İlk olarak hafta boyu yapılan özel görüşmeler oldu. Ersun Yanal performans düşüşü yaşayan birçok oyuncusuyla özel olarak görüştü. Ayrıca Jailson, Deniz ve Tolga gibi son dönemde ideal 11’de oynamayan ancak Beşiktaş maçında sahaya sürdüğü isimlerle de konuşarak bu oyuncuları hazırladı ve motive etti.
- Emre Belözoğlu sakatlanmasa da Ersun Yanal orta sahada Ozan Tufan’ı oynatacaktı. Emre, son haftalarda beklentilerden uzaktı. Ayrıca sakatlanma riski de taşıyordu.
Yanal önemli olanın orta sahayı ele geçirmek olduğunu biliyordu. Gustavo-Ozan ikilisi bunu çok iyi yaptı.
- Kanatlarda da Tolga Ciğerci’nin savunma özellikleri ile rakibin kanat akınları kesildi. Tolga, bunun yanısıra orta saha özelliklerini kullanarak merkeze de destek verdi. Benzer şekilde Deniz de geldiğinden bu yana en iyi performanslarından birini sergiledi.
- Savunmada ağır Zanka yerine daha çabuk olan Jailson tercih edildi. Bu sayede Beşiktaş’ın çabuk adamlarını durdurmayı başaran teknik heyet, başarılı bir sınav verdi.

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