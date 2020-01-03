Zago, Antlers’in başına geçti

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Zago’nun teknik adamlık kariyeri son dönemde ilerleme kaydetti. Ülkesinde Palmerias gibi takımlarda görev yaptıktan sonra, Avrupa’a açılan ve Roma ile Shakhtar gibi ekiplerde yardımcı antrenörlük görevleri yürüten Brezilyalı futbol adamı, son olarak yine ülkesinin Bragantino kulübünde çalışmaktaydı.

Brezilya’da şampiyonluk yaşattı

Brezilya ikinci ligindeki ekiple başarılı bir dönem geçiren ve ikinci ligde şampiyonluk yaşayarak birinci lige yükselme başarısı gösteren Zago, dünyanın öbür ucunda da başarılarıyla dikkat çekti. Japonya’nın Kashima Antlers kulübü, yeni teknik direktörlerinin Zago olduğunu açıkladı.

Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu

2018’de Asya Şampiyonlar Ligi’nde kupayı alarak büyük sükse yaratan ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası’ndaki performansıyla da uluslararası tanınırlık elde eden kulüpte göreve başlayacak 50 yaşındaki çalıştırıcıyla ilgili ise Bragantino’dan itiraz geldi. Brezilya ekibi kendilerinin böyle bir transferden haberleri olmadığını, henüz yeni sözleşme uzattıkları hocalarıyla ilgili gelişmenin kendilerini şaşırttığını açıkladı.