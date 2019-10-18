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HaberlerFenerbahçeZajc formaya yakın
18.10.2019 - 08:00 |

Zajc formaya yakın

Fenerbahçe’de sakatlıklar nedeniyle kadro sıkıntısı yaşanıyor.

Zajc formaya yakın

Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de sakatlıklar nedeniyle kadro sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle Max Kruse’nin kasığından sakatlanması ve üç gündür takımla çalışmaması sebebiyle Teknik Direktör Ersun Yanal bu bölge için arayışa girmiş durumda. Deneyimli çalıştırıcı, Kruse yetişmezse bu bölgede Miha Zajc’a forma verecek. Sloven oyuncu son Antalyaspor maçında oyuna sonradan girmiş ve etkili bir performans sergilese de golle buluşamamıştı.

Bu arada Şili Milli Takımı’ndan geç dönmesine rağmen Mauricio Isla dün yapılan çalışmaya çıktı. Böylece milli oyuncuların tümü takıma dönmüş oldu. Ameliyat olan Dirar ve kaburgasından sakatlanan kaptan Emre’nin tedavisine devam edildi. Grip olan kaleci Harun ise çalışmada yer almadı.

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