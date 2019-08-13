Zajc planları

Sarı-lacivertliler transferde eksik bölgelerini kapatabilmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Ancak Fenerbahçe’nin ekonomik anlamda da bir dizi planları hayata geçirmesi gerekiyor. Bu nedenle oyuncu satmadan şu anda transfer yapması zor gözüken sarı-lacivertli kulüpte, Miha Zajc için planları belirlendi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen Zajc’ın şu an satılması gündeme geldi. Sportif direktör Damien Comolli bu konuda çalışmalar yürütüyor. İtalyan ve Rus kulüpleriyle temaslar başlarken, Sloven yıldızın kısa zaman içinde elden çıkarılması amaçlanıyor.

En az 8 milyon euroluk bir gelir bekleyen Fenerbahçe’nin bu satışın ardından gerekli hamleleri daha hızlı ve kolay yapması ön görülüyor. Sezon başı kampında da fazla süre alamayan ve genelde Max Kruse’nin yedeği olarak değerlendirildi.