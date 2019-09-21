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HaberlerFenerbahçeZanka: "Derbiyi sabırsızlıkla bekliyoruz"
21.09.2019 - 22:17 |

Zanka: "Derbiyi sabırsızlıkla bekliyoruz"

Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü 2 -1 mağlup eden Fenerbahçe'de Zanka konuştu.

Zanka: "Derbiyi sabırsızlıkla bekliyoruz"

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü'nü 2 -1 mağlup ettiği maçın ardından Zanka açıklamalarda bulundu.

"Yaptığımız hatalardan dolayı mutlu değiliz"
"Bazen şans yanınızda olabiliyor. Yenik duruma düşmüşken skora dengeyi getiren golü attığım için mutluyum. Birçok yeni oyuncudan oluşan bir takımız, yaptığımız hatalardan dolayı mutlu değiliz. Daha iyi olmamız gerekiyor, birlikte oynayarak zamanla daha iyi olacağız."

"Derbiyi sabırsızlıkla bekliyoruz"
"Dünyanın en önemli derbilerinden bir tanesini oynayacağız. Derbiyi sabırsızlıkla bekliyoruz, elimizden geleni yapacağız."

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