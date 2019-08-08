Zanka, Paris’te dehşeti yaşadı, sağ kurtuldu

Fenerbahçe’nin yeni transferi Zanka, hayatının en kritik dönemlerinden birini geçtiğimiz yıllarda Fransa’da gerçekleşen terör saldırılarında yaşadı. Kısaca Zanka olarak bilinen 29 yaşındaki futbolcu, 2015 yılında Paris’te gerçekleşen terör saldırısının ortasında kaldı, mermilerin hedefi olmamak için uğraştı.

Eli silahlı saldırganla göz göze

Hatta olayın ortasında elinde silah tutan saldırganla göz göze bile geldi. Zanka yaşadıklarının ardından verdiği demeçte “İki arkadaşımla birlikte oradaydım. Restoranda yemek yemeye gidiyorduk. Ancak öncesinde bir yerde durup kahve içmeye karar verdik. Birdenbire arabadan bir adam çıktı, bağırarak etrafa ateş açmaya başladı” dedi.

'Onlarca kişi yerde yatıyordu'

Rue Alibert’te gerçekleşen saldırılarda dehşete düştüğünü belirten, bu kanlı olaya yaşandığı yerde tanık olan futbolcu şöyle devam etti: “Beş metre uzağımda bir kadın vurularak yere düştü. Ben o an kaçmaya başladım. Geri dönüp arkama baktığımda sokakta 12-14 kişinin yerde yattığını gördüm”.

Sözleşmesi sürse de, bonservis yok

Danimarka basını Zanka’nın Huddersfield Town’dan Fenerbahçe’ye bedelsiz transfer olduğunu öne sürdü. Kulüple bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına karşın, İngiliz ekibinin oyuncunun masrafından kurtulmak için transferin bedelsiz olmasına göz yumduğu belirtildi.

Yıllık ücreti 2 milyon euro

İngiltere’de kazandığı parayı Fenerbahçe’de ikiye katlayacağı da yazıldı. Danimarkalılar sarı-lacivertlilerden alacağı yıllık ücreti 2 milyon euro olarak duyurdu.

Eski Fenerli transferi bitirdi

İngiltere’de Huddersfield Town forması giyen futbolcunun transferinde eski bir Fenerbahçeli futbolcunun payı oldu. Oyuncunun menajeri olmayan ancak aynı şirketin bir parçası olan Brian Nielsen’in, anlaşmanın arkasındaki isim olduğu aktarıldı. Danimarkalı eski milli futbolcu, 1993-95 döneminde sarı-lacivertli formayı giymişti.

‘Zanka’ lakabını hocası taktı

Asıl ismi Mathias Jattah Jorgensen olan ve Zanka ismiyle tanınan savunma oyuncusuna bu lakabı hocasının verdiği öğrenildi. FC Kopenhag forması giydiği dönemde yardımcı antrenör Johan Lange, bir Amerikan filmi olan Cool Runnings (üşütük popolar) isimle filmden bir karakterin adı olan Zanka’yı kendisine yakıştırdığı ifade edildi.

Taraftarın sevgilisi oldu

Savunmada hem yerden hem havadan etkili bir kesici olduğu belirtilen Zanka, iyi pas özelliği ve topla birlikte savunmadan çıkmadaki becerisiyle tanınıyor. Zaman zaman attığı uzun ve isabetli paslarla da dikkat çekiyor. Ateşli ortamlarda oynamayı seven ve tribünlerle diyaloğu iyi olan futbolcu, Kopenhag’da oynadığı dönemde taraftarın sevgilisiydi.