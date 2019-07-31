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HaberlerFenerbahçeZanka’da işlem tamam
31.07.2019 - 20:08

Zanka’da işlem tamam

Fenerbahçe, stoper transferinde sona geldi. Sarı-lacivertliler uzun süredir gündemde olan Mathias Jørgensen (Zanka) ile anlaştı.

Zanka’da işlem tamam

Senad Ok - Skorer Özel

Huddersfield’ın Championship’e düşmesiyle ayrılmak isteyen Danimarkalı savunmacı ile her konuda anlaşmaya varıldı.

1-2 güne resmi anlaşma

Şu anda İngiliz kulübüyle görüşen sarı-lacivertliler işi imza noktasına getirdi. Damien Comolli’nin mayıs ayından beri takip ettiği ve görüşmeler yaptığı 29 yaşındaki oyuncu da Türkiye’ye gelmeyi istiyor. Resmi anlaşmanın 1-2 gün içinde olması bekleniyor.

Öte yandan, Fenerbahçe’nin bir stoper daha almasına kesin gözüyle bakılıyor. Martin Skrtel’le görüşen Fenerbahçe, Gençlerbirliği’nden Mert Çetin ve Roma’dan Kolarov’u da listesinde tutuyor.

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