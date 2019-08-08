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HaberlerFenerbahçeZanka’da işlem tamam! İngiltere’den onay geldi...
08.08.2019 - 13:12| Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Zanka’da işlem tamam! İngiltere’den onay geldi...

Fenerbahçe’nin savunmadaki bir numaralı hedefi Zanka için Huddersfield’dan onay geldi. İngiliz kulübün yetkilileri transferin tamamlandığını ve resmi imzaların atılmaya çok yakın olduğunu bildirdi.

Zanka’da işlem tamam! İngiltere’den onay geldi...

Defans hattına takviyeler için çalışan Fenerbahçe’de Zanka’da işlem tamamlandı. ‘Zanka’ lakaplı Mathias Jorgensen için İngiliz kulübü Huddersfield’dan onay geldi. Championship kulübünün, bir haftadır görüşmelerin yoğunlaştığı ve artık transferin bittiği yönünde bir görüş bildirildi. Ada medyasına bu yönde bilgilendirme yapan kulüp, Danimarkalı stoperin İstanbul’a sözleşme imzalamaya gittiğini yazdı.

29 yaşındaki futbolcunun Huddersfield’la yollarını ayırdığı ve artık tüm işlemlerin Fenerbahçe ile oyuncu arasında geçeceği aktarıldı. Öte yandan Zanka’nın İstanbul’a 3 büyük bavul ve kız arkadaşı Nanna ile beraber gelmesiyle de transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

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