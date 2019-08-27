Zanka’ya davet

İRFAN KURTULMUŞ

Fenerbahçe’nin yeni stoperi Zanka, Danimarka Milli Takımı’nın, EURO 2020 elemelerinde Cebelitarık ve Gürcistan’la oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı. Danimarka Teknik Direktörü Aage Hareide’nin kısa süre önce geçirdiği diz ameliyatı nedeniyle, 22 kişilik aday kadroyu yardımcısı Jon Dahl Tomasson açıkladı. Zanka ile birlikte Sevilla’da forma giyen eski Fenerbahçeli

Simon Kjaer de aday kadroda yer aldı. Zanka-Kjaer ikilisinin deplasmanda oynanacak maçlarda savunmanın ortasında birlikte görev yapmaları bekleniyor.