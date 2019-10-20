‘Zarar vermek istemedim’

Beşiktaş’ta maçı değerlendiren Atiba ve Diaby gibi Elneny de galibiyeti kaçıran taraf olduklarının altını çizdi.



Takım olarak iyi bir performans ortaya koyduklarını, kendisinin de elinden gelenin en iyisini yaptığını vurgulayan tecrübeli futbolcu, “Bireysel olarak iyiydim. Aldığım her topu dikine oynamaya çalıştım. İkinci yarıda yine pozisyonlar üretmeye çalıştım. Tüm takım arkadaşlarım iyi oynadık, sadece gol atamadık” diye konuştu.



Ankaragücü kalecisi Korcan ile yaşadığı pozisyonu da değerlendiren siyah-beyazlı futbolcu, “Orada niyetim asla kaleciye zarar vermek değildi, topa hareketlendim ve kaydım orada. Daha sonra rakip oyuncudan da özür diledim” ifadelerini kullandı.

Elneny, topa yetişmek için çabalarken Korcan, yatarak topun sahibi olmuş, bu sırada siyah-beyazlı futbolcunun tabanı, kaleci Korcan’ın yüzüne gelmişti. Korcan, pozisyon sonrasında sakatlık geçirirken, Ankaragücü cephesi, bu pozisyon sonrası kırmızı kart bekledi.