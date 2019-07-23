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23.07.2019 - 11:59| ANKARA (İHA)

Zargo Toure, Gençlerbirliği'nin kampına katıldı

Gençlerbirliği’nin Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı Senegalli savunma oyuncusu Zargo Toure takımın Bolu’daki kampına katıldı.

Zargo Toure, Gençlerbirliği'nin kampına katıldı

Antrenman öncesi Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile bir araya gelen Toure, daha sonra takımla birlikte idmana katıldı. Antrenmana koşu ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan Başkent ekibi, daha sonra dar alanda çift kale maç yaptı. 

Gençlerbirliği, çalışmalarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek. 

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