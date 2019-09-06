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HaberlerMilli TakımZeki Çelik: "Kağıt üstünde zayıf gözüküyorlar ama..."
06.09.2019 - 20:28| DHA

Zeki Çelik: "Kağıt üstünde zayıf gözüküyorlar ama..."

A Milli Futbol Takım'da Andorra maçı öncesi Mehmet Zeki Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zeki Çelik: "Kağıt üstünde zayıf gözüküyorlar ama..."

A Milli Futbol Takımı'nın yarın Andorra ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu mücadelesi öncesi Mehmet Zeki Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rakibin kağıt üzerinde zayıf gözüktüğünü söyleyen Çelik, "Kağıt üstünde zayıf gözüküyorlar ama maçı kazanmamız gerekiyor. İnşallah galip gelip taraftarımızı mutlu ederiz" ifadelerini kullandı.

Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille'de forma giymesiyle ilgili yorum yapan Zeki Çelik, "Ben kendime hedef koydum. Orada oynayacağıma inandım. Ondan dolayı böyle bir tercih yaptım. Gençlerin hedefleri doğrultusunda ilerlemeleri lazım" dedi.

Zeki Çelik son olarak milli takımdaki savunma hattını değerlendirirken, "Birbirimizi iyi tanıyoruz. Çağlar, Merih, Umut olsun. Hepsiyle daha önce oynadık. Bizim için farklı liglerde oynamanın eksi bir yanı yok" diyerek sözlerini noktaladı.

Zeki Çelik: Kağıt üstünde zayıf gözüküyorlar ama...

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