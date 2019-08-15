Zeki Çelik: Yusuf sayesinde Lille daha iyi biliniyor

Lille'de forma giyen defans oyuncusu Mehmet Zeki Çelik, Fransa'nın önde gelen gazetelerinden LEquipe'e açıklamalarda bulundu. Ligde ilk hafta alınan Nantes galibiyetini değerlendiren genç futbolcu, "Maça çok iyi odaklandık. Aramıza yeni oyuncular katıldı. Kişisel anlamda kendimi iyi hissettim, yediğimiz golde bana çarpan topta şanssızdım" ifadelerini kullandı.

YUSUF YAZICI'DAN BEKLENTİ BÜYÜK

Yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan takıma katılan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan beklentilerin büyük olduğunu vurgulayan 22 yaşındaki oyuncu, "Onunla aramız çok iyi. Bize katılması iyi oldu, bana çok yakın ve çok arkadaşça bir iletişimimiz var. Kulübün içinde ve dışında onunla ilgileniyorum. Bildiğim konularda ona yardım etmeye çalışıyorum. Lille, Yusuf Yazıcı'nın transferinden sonra daha iyi biliniyor. Çok zeki ve çok teknik bir oyuncu. Kulüpte ve milli takım seviyesinde ondan büyük bir beklenti var. Ne kadar çok kendini geliştirirse, iki takıma da o kadar katkı verecek" şeklinde konuştu.

HİÇBİR BASKI HİSSETMİYORUM

Lille'de kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen Mehmet Zeki Çelik, "Herhangi bir baskı hissetmiyorum. Yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her gün en iyi şekilde çalışıyorum. Gelişebilirim çünkü adaptasyon sürem geçti. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız için daha zor bir sezon olacak çünkü aramıza yeni katılanlar var. Onları sisteme dahil etmek durumundayız ve hâlâ başlangıç aşamasındayız. En iyisini yapacağız" açıklamasında bulundu.