05.11.2019 - 20:23 |
Zeki ve Yusuf'lu Lille deplasmanda dağıldı: 4-1
Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında Valencia sahasında Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da formasını giydiği Lille'i 4-1 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında Valencia ile Lille kozlarını paylaştı. Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da ilk 11'de başladığı maçı 1-0 geriye düşmesine rağmen ev sahibi Valencia 4-1 kazanmasını bildi.
Zeki Çelik 90 dakika forma giyerken, Yusuf maçın 74. dakikasında oyundan çıktı.
İşte maçın tüm detayları...