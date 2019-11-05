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HaberlerŞampiyonlar Ligi HabeleriZeki ve Yusuf'lu Lille deplasmanda dağıldı: 4-1
05.11.2019 - 20:23 |

Zeki ve Yusuf'lu Lille deplasmanda dağıldı: 4-1

Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında Valencia sahasında Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da formasını giydiği Lille'i 4-1 mağlup etti.

Zeki ve Yusuf'lu Lille deplasmanda dağıldı: 4-1

Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında Valencia ile Lille kozlarını paylaştı.  Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da ilk 11'de başladığı maçı 1-0 geriye düşmesine rağmen ev sahibi Valencia 4-1 kazanmasını bildi.

Zeki Çelik 90 dakika forma giyerken, Yusuf maçın 74. dakikasında oyundan çıktı.


İşte maçın tüm detayları...

Zeki ve Yusuflu Lille deplasmanda dağıldı: 4-1

 

 

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