Zeki ve Yusuf'lu Lille deplasmanda dağıldı: 4-1

Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında Valencia ile Lille kozlarını paylaştı. Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da ilk 11'de başladığı maçı 1-0 geriye düşmesine rağmen ev sahibi Valencia 4-1 kazanmasını bildi.

Zeki Çelik 90 dakika forma giyerken, Yusuf maçın 74. dakikasında oyundan çıktı.



İşte maçın tüm detayları...